Ремонтная бригада готова выполнить ремонт линии немедленно, несмотря на угрозы расстрела со стороны врага.

"Укрэнерго" ожидает безопасного коридора, который предоставит возможность восстановить линию, запитывающую Чернобыльскую АЭС.

Об этом говорится в сообщении компании в Facebook.

"Наши ремонтные бригады готовы выполнить ремонт линии немедленно, несмотря на угрозы расстрела со стороны врага, и ожидают только разрешения", - отметили в "Укрэнерго".

Оккупанты захватили АЭС в Чернобыле: что известно

Как сообщал УНИАН, 24 февраля в результате российского вооруженного нападения все объекты ГСП ЧАЭС, расположенные в зоне отчуждения, взяли под контроль российско-фашистские войска.

9 марта в результате враждебных действий оккупантов Чернобыльскую АЭС полностью обесточили.

В тот же день Украина информировала Международное агентство по атомной энергии о том, что ЧАЭС была отключена от электросети и потеряла внешнее электроснабжение. Украинская сторона 9 марта заявила, что на восстановление электроснабжения есть 48 часов.

В настоящее время возле Чернобыльской АЭС продолжаются боевые действия, что делает невозможным проведение ремонтных работ и восстановление энергопитания.

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