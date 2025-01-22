Из-за теплой зимы медведи отказались от спячки и бродят по охотничьим угодьям.

На Буковине дикий медведь ночью пришел на подкормочную площадку государственного предприятия "Леса Украины", где забавно играл с тюком сена, якобы лепил снеговика.

Об этом сообщили в ГП "Леса Украины" и обнародовали соответствующее видео. Говорится, что из-за теплой зимы в горах Буковины медведи отказались от традиционной спячки. Животные блуждают по охотничьим угодьям в поисках пищи, но, как выяснилось, крупные хищники находят еще и время для развлечений.

Именно один из таких "путешественников" попал в объектив фотоловушки во время игр на подкормочной площадке Путильского надлесничества.

"Несмотря на темное время суток и снежную погоду, медведь посетил локацию, где егеря выкладывают еду для оленей и косуль. Там он нашел тюк сена, который начал перекатывать с места на место, и даже попытался вылезти на него", - рассказали в предприятии.

На видео, которое обнародовали лесники, можно увидеть, как медведь играет с тюком, как маленький ребенок. Запрыгнул на тюк, но не удержался и "съехал" на землю. Затем начал катать его по снегу, как человек, который лепит снеговика. При этом становился на задние лапы и забавно обнюхивал "добычу".

По словам ведущего охотоведа филиала "Подольский лесной офис" Руслана Рудого, в лесу медведям хватает естественных кормов, поэтому к населенным пунктам животные не будут приближаться. Специалист объяснил:

"Они блуждают своими привычными маршрутами и не представляют угрозы для людей. Более того, при малейшем подозрении на опасность сразу убегают".

Отмечается, что в прошлом году во время учета животных в охотничьих угодьях Буковины сотрудники предприятия "Леса Украины" насчитали 35 бурых медведей. Уже вскоре начнется очередной учет медведей, который покажет, как изменилась популяция этих хищников в лесах Черновицкой области.

Забавные новости о животных

Как писал УНИАН, сотрудник нацпарка "Тузловские лиманы", доктор биологических наук Иван Русев рассказал, что некоторые звери ходят в "гости" к сотрудникам парка. Один из молодых барсуков пришел на Границу парка "Тузловская Амазония" прямо к инспекторскому дому. Неподалеку стояла фотоловушка, которая днем фиксирует много птиц, которые питаются на мелководьях. Зверю стало интересно, он стал заглядывать прямо в объектив и "попался". Как рассказал ученый, в НПП "Тузловские лиманы" обитает много видов млекопитающих. И среди хищников наиболее выразителен именно барсук. Он не любит светлое время суток, хотя возле норы молодые активные животные "тусят" в любое время суток.

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