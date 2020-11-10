Сейчас этот показатель составляет чуть больше шести процентов.

Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов считает вполне реальным увеличить показатель заповедности земель в Украине до европейского показателя в 15% от общей территории с нынешних 6,1%.

Об этом во время онлайн-конференции заявил заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Руслан Стрелец.

«Сегодня мы имеем 6,1% заповедности по всей территории Украины. Мы делаем всё возможное, чтобы увеличить этот процент до среднеевропейских 15%, тем более, что этого абсолютно реально достичь для Украины», - сказал он.

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Автор: Дмитрий Шварц