Девушка и ее семья не унывают и планируют воплотить проект в жизнь.

Школьница из Херсона, которая заняла третье место на ежегодной Олимпиаде гениев в США, не может использовать свою стипендию на обучение в Нью-Йорке. Дело в том, что выигранные деньги не покрывают полностью стоимость обучения, а у семьи нет средств, чтобы оплатить разницу.

Об этом сообщает ТСН.

Всего в конкурсе приняли участие около 1,5 тысячи человек со всего мира. Свой проект 15-летняя Вика реализовывала не сама, ей помогала семья. Начинала этот проект старшая сестра школьницы Вероника, а помогала им мама, которая по специальности биолог.

Семья любит сплавляться по Днепру и заметили, что вода чище там, где растет камыш и рогоз. Именно это и стало основой для проекта.

Читайте такжеЭкоактивист из Харькова устроил фотосессию в куче мусора и стал звездой сети (фото, видео)"Камыш и рогоз очень хорошо очищают речную воду именно от нитратов и фосфатов - раскладывая их на простые элементы", - рассказала мама школьницы.

Изначально никто не знал, приживется ли камыш без почвы, но эксперимент показал, что растение не только не погибло, а пустило побеги.

"Камыш выкапывали обязательно с корнем, привязывали растение к камням и ставили в воду таким образом, чтобы корень не касался дна", - объяснила Вика.

Девушки собрали понтонную мобильную конструкцию из пластиковых труб, держащей сетки и высаженным в нее рогозом и камышом. Такое биоплато в 10 квадратных метров за день очищает 1 кубометр загрязненной воды Днепра.

По словам бывшего руководителя Главного Каховского магистрального канала и научного руководителя Юрия Влащенко, изобретение – настоящий прорыв в очистке водоемов Украины. При этом он указал, что такое биоплато надо устанавливать на протоки, чтобы вода проходила через него.

Вика за третье место в конкурсе получила стипендию в 15 тысяч долларов на обучение в Нью-Йорке, но воспользоваться ею она не сможет. Проблема заключается в том, что стоимость за обучение в год составляет 70 тысяч долларов. У семьи просто нет еще 55 тысяч долларов, чтобы покрыть разницу. Девушка и ее семья хотят воплотить проект в жизнь.

Как ранее сообщал УНИАН, специалисты нашли в водах Днепра 161 вещество-загрязнитель. В пробах обнаружили гербицид атразин, металлы кадмий и никель, а также сельхозхимикаты.

Автор: Анастасия Горбачева