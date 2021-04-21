По словам эколога, люди все еще не соотносят состояние своего здоровья с состоянием окружающей среды.

Несмотря на огромный вред здоровью, население страны продолжает сжигать траву и сбрасывать бытовые отходы в реки, тогда как основное внимание государственных контролирующих органов уделяется крупным промышленным предприятиям, большинство из которых утилизируют свои отходы согласно строгим мировым стандартам.

Как рассказала УНИАН президент Профессиональной ассоциации экологов Украины Людмила Цыганок, пока в Украине каждое такое правонарушение не будет караться штрафами согласно действующему законодательству, а на уровне общин не будут приняты и реализованы программы по защите окружающей среды, практика сжигания населением травы и загрязнения рек будет продолжаться. «Люди все еще не соотносят состояние своего здоровья с состоянием окружающей среды. Несмотря на то, что количество заболеваний растет, люди ищут любые причины, кроме тех, которые прямо связаны с их поведением по отношению, например, к воде, которую они пьют. Мы наблюдаем, что ежегодно возле рек появляется все больше несанкционированных свалок», - отметила Цыганок.

«Весна также традиционно приносит огромное количество сжигания сухостоя, что отравляет воздух, которым люди дышат. Страшно, что результат такой деятельности не мгновенный, не сразу человек чувствует себя плохо, а происходит кумулятивный эффект. Человек это делает один раз, два, а потом появляются легочные заболевания, астма», - добавила эксперт.

По ее словам, решение этой проблемы находится на уровне общин.

«Необходимо тщательно работать с общинами. Сейчас реформа децентрализации позволяет провести мощные кампании по информированию населения об ответственности. Как бы досадно это не звучало, но для общин главным аргументом является штраф. Когда кнутом является экономический фактор, то люди реагируют намного лучше, чем на риски заболевания даже их собственных детей», - сказала Цыганок.

Также она отметила, что только около половины общин в Украине приступили к созданию политик по охране окружающей среды.

«Необходимо, чтобы на уровне общин были ответственные специалисты. С этой институционной способностью в Украине катастрофа. С одной стороны, ответственность вроде бы есть, а с другой – на местах, по нашим оценкам, около половины всех общин даже не начинали заниматься вопросами улучшения взаимодействия с окружающей средой», - отметила эксперт.

Что касается действующих штрафов за сжигание, то эксперт считает их достаточными, однако проблема заключается в том, что правоохранительные органы ввиду загруженности другими правонарушениями не всегда реагируют на факты нарушения природоохранного законодательства.

«Необходимо, чтобы просто выполнялось законодательство. Штрафы уже не такие и маленькие, но пока что исполняется законодательство не совсем должным образом», - отметила она.

Как сообщал УНИАН, в начале апреля Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов призвало украинцев воздержаться от сжигания растительности в связи с наступлением пожароопасного периода.

Также в министерстве напомнили об ужесточении наказания за такие действия.

Самовольное выжигание растительности на сельскохозяйственных землях, в полосах отвода автомобильных и железных дорог, в парках, других зеленых насаждениях и газонах в населенных пунктах грозит штрафом - до 6 120 гривен для граждан и до 21 420 гривен для должностных лиц.

Штраф за уничтожение или повреждение огнем лесных массивов, зеленых насаждений вокруг населенных пунктов, вдоль железных дорог, а также стерни на сельскохозяйственных землях составляет от 91,8 тыс. до 153 тыс. гривен.

12 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об усилении защиты лесов и предотвращении пожаров на землях лесного и водного фонда, который устанавливает запрет на сжигание сухой травы в этих зонах.

15 апреля 2020 года Владимир Зеленский подписал закон об усилении ответственности и штрафах за самовольное сжигание листьев и сухой травы.

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Автор: Григорий Бондарь