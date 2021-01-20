Друзья, не снимая коньков, вынесли травмированного лебедя на руках на берег с самого центра озера.

В Днепропетровской области раненый лебедь получил шанс на жизнь благодаря отчаянным парням.

Читайте такжеВ Одесской области спасли двух молодых лебедей, вмерзших в лунки водоемов (фото)

Как говорится в сюжете ТСН, в Каменском друзья решили покататься на затопленном котловане на коньках. Из-за сильных морозов образовался крепкий лед, поэтому мужчины решились добраться до самого центра водоема.

А там стая лебедей не покидала раненую птицу - из-за перелома крыла он не мог улететь. Его взяли на руки и на коньках доставили на берег.

Друзья, не снимая коньков, вынесли лебедя на руках на берег, нашли для него временный дом в теплом сарае и накормили.

Птицу уже осмотрел орнитолог: выяснилось, что у него открытый перелом крыла, поэтому нужна операция. Спасители надеются, что лебедь выздоровеет и вернется к своей стае, которая до последнего не оставляла в беде раненого.

Другие новости добра

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Марина Григоренко