Подальше забруднення CO2 може призвести до скорочення поглинання вуглекислого газу рослинами вдвічі до 2040 року.

Климатические скептики часто называют углекислый газ "пищей для растений", полагая, что увеличение выбросов парниковых газов будет компенсировано резким ростом растений.

Впрочем, согласно новому исследованию, после пересечения определенного температурного порога, который варьируется в зависимости от региона и вида, способность растений поглощать CO2 снижается, сообщает Science alert.

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Тропические и бореальные леса могут потерять более 45% своей емкости как "углеродные губки" за 20-30 лет уже в нашем веке. Повышение температуры может ухудшить поглощение CO2 землей.

Что происходит с фотосинтезом

Растение поглощает углекислый газ из полученного солнечного воздуха и превращает его в сахар для ускорения роста, а также выделяет кислород. Этот фотосинтез возможен только при дневном свете.

В то же время передача энергии клеткам путем дыхания – с выделением CO2 в виде отходов жизнедеятельности – происходит круглосуточно. Во время отслеживания перемещения углекислого газа ученые обнаружили, что глобальный фотосинтез достигает пика при определенных температурах: в зависимости от вида растений. Эта тенденция наиболее заметна при высоких температурах, когда скорость фотосинтеза замедляется в отличие от частоты дыхания.

Если загрязнение CO2 продолжится, это различие может привести к сокращению поглощения углекислого газа вдвое к 2040 году.

Ученые отмечают, что ограничение глобального потепления на два градуса выше доиндустриального уровня позволит достичь почти нынешнего уровня производительности биосферы.

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Автор: УНИАН