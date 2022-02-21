Ученым встретили продельфинов большелобых.

Команда научно-исследовательского ледокола "Ноосфера" по дороге в порт Лас-Пальмас на Канарских островах запечатлела редкое явление. Десятки дельфинов покачаться на волнах от судна.

Об этом сообщает пресс-служба Национального антарктического научного центра на странице в Facebook

По предварительным данным, это были продельфины большелобые - вид встречается только в Атлантическом океане. Обычно эти дельфины проживает на континентальном шельфе в пределах 250-350 км от побережья.

"Пока команда "Ноосферы" просто любовалась дельфинами, а вот на пути из Чили в Антарктиду ученые уже будут делать учет и фотоидентификацию китообразных по их хвостам. Это одно из уникальных исследований украинских ученых", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал УНИАН, полярники антарктической станции "Академик Вернадский" сняли на видео морского леопарда. Один из главных хищников Антарктики "улыбался" на камеру и будто намеренно позировал. Полярники встретили хищника во время морского выезда. Морской леопард является одним из представителей семейства Тюленевых, которые встречаются в районе станции Вернадского.

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