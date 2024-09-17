Полярное сияние над "Вернадским" было настолько мощным, что его можно было увидеть невооруженным глазом.

Возле станции "Академик Вернадский" в Антарктике наблюдали южное полярное сияние. По данным ученых, это уже второй раз за год украинским полярникам удалось зафиксировать такое редкое явление.

"До этого же сияния здесь не видели около 10 лет. Это связано с тем, что район "Вернадского" расположен достаточно далеко от южного магнитного полюса, а также у нас постоянно облачно", - пояснили полярники.

По их данным, для того, чтобы увидеть полярное сияние, должен сойтись ряд условий: сильные возмущения магнитного поля Земли, не затянутое облаками небо, наличие темного времени суток (потому что в период антарктического лета возле станции почти все время светло).

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"Этой ночью в геомагнитной обсерватории на "Вернадском" зафиксировали магнитную бурю уровня К-7 по индексу Бартельса. Поэтому наши полярники сразу отправились на то место, где им удалось запечатлеть сияние месяц назад. И хотя на небе были полосы тонких облаков, а полная луна ярко освещала пространство, однако около 15 минут исследователи наблюдали уникальное явление", - рассказали в Национальном антарктическом научном центре.

В отличие от прошлого раза, когда сияние проявилось в основном на фото, сейчас зимовщики видели его невооруженным глазом.

В августе этого года наши полярники зафиксировали редкое сияние в небе. увидеть его удалось с помощью фотоаппарата.

По словам ученых, увидеть сияние глазами и зафиксировать на фото - большая удача, потому что в основном когда приборы показывают значительные изменения магнитного поля, то над "Вернадским" небо затянуто облаками, или же летний период, когда почти все время светло.

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