Неизвестные вырубили дубы, клены и акации.

Очередной случай незаконной вырубки лесов зафиксировали в Одесской области. В национальном природном парке "Тузловские лиманы" уничтожено более сотни деревьев.

Как сообщает администрация парка, его служба государственной охраны провела рейд, чтобы обследовать определенную часть лесного урочища "Лебедевка".

Сотрудники парка обнаружили массовые вырубки деревьев. Всего уничтожено 107 деревьев разного диаметра: 34 дуба обыкновенного, 42 клена и 31 акацию. На место происшествия инспекторы вызвали полицию для фиксации преступления.

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Охранники приглашали присоединиться к рейду представителей первичного природопользователя леса – Тузловского лесничества филиала "Измаильское лесное хозяйство", но от совместного обследования территории они отказались.

Браконьерство в национальном природном парке "Тузловские лиманы"

Из-за браконьерства в национальном природном парке "Тузловские лиманы" уже имели место несколько громких скандалов.

Например, в 2021 году неизвестные там устроили поджог вагончика, в котором находились инспекторы заповедника. По данным администрации заповедника, перед поджогом вагончик был сломан, имущество инспекторов сгорело. Люди видели, что к нему подъезжал автомобиль, в котором были два человека, которые являются поджигателями.

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