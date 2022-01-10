За два месяца лесничий с помощниками вырубил больше трех сотен деревьев.

В Одесской области будут судить бывшего лесничего за незаконную вырубку деревьев на 1,2 млн грн.

Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

По данным следствия, вместо исполнения своих должностных обязанностей – сохранять и защищать лес – лесничий организовал масштабную вырубку деревьев. Установлено, что в течение августа-сентября 2019 года с помощью наемных работников он совершил незаконную вырубку леса, чтобы продать местным жителям, в частности, на дрова.

По данным пресс-службы, только за два указанных месяца мужчина вырубил 343 сырорастущих дерева породы "Дуб красный", "Дуб обычный", "Клен остролистный", "Ясень" и "Черешня". В результате государству нанесен ущерб более чем на 1,2 млн грн.

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Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего лесничего по факту злоупотребления служебным положением и незаконной рубки леса, что повлекло за собой тяжкие последствия (ч. ч. 1, 2 ст. 364, ч. 4 ст. 24).

Как уточнили УНИАН в правоохранительных органах, деревья были вырублены на территории государственного предприятия "Великомихайловское лесное хозяйство".

Как сообщал УНИАН, президентский указ о высадке 1 млрд деревьев с июня 2021 года уже выполнили на 3,53%, всего высажено 35,74 млн деревьев.