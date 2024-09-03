Кулики присоединились к полутора тысячам розовых фламинго.

В Национальный природный парк "Тузловские лиманы" (Одесская область) прилетели кулики, среди них - большой веретенник из самой Финляндии.

Как пояснил доктор биологических наук, сотрудник парка Иван Русев, среди дальних мигрантов, прибывших в Одесскую область, есть пастушья сумка. "Сейчас в парке несколько тысяч куликов. Кулики, особенно большие веретенники жадно зондируют ил, поедают вкусных представителей бентоса лиманов - многощетинковые черви и мотыль. Более 90% времени дневного пребывания в акватории нацпарка - это зондирование дна мелководья, где голова и длинный клюв этих красивых птиц постоянно погружены в воду", - рассказал ученый.

По его словам, сотрудники заповедника установили, что среди пернатых гостей есть такие, которые долетели из самой Финляндии.

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"Интересно, что один из больших веретенников на Тузловских лиманах имеет спутниковый датчик и показывает, что он прилетел к нам из Финляндии и держится уже почти две недели. Скоро бдительные кулики наберутся энергии и полетят дальше, на Юг в Африку", - говорит Русев.

Он также добавил, что несмотря на войну уже несколько недель через парк из Тундры летят кулики разных видов. Они прибывают на остановку в водно-болотные угодья, к фламинго, которые еще живут в заповеднике.

По данным ученого, в нацпарке в Одесской области еще держится более 1500 розовых фламинго. "Несмотря на шумовое воздействие во время дроновой атаки и во время пролета других БПЛА, фламинго живут в нацпарке с апреля 2024 года и являются своеобразной изюминкой природных экосистем Украинского Причерноморья во время войны", - констатирует Русев.

Что такое пастушья сумка большая

Большой веретенник - большая прибрежная птица семейства барашковых (Scolopacidae), которая гнездится в болотистых районах севера Старого Света и зимой мигрирует в западную Европу, Африку, Южную Азию и Австралию. В Украине - гнездовая перелетная птица. Масса тела 230-370 г, длина тела 36-44 см, размах крыльев: 62-70 см. У взрослого самца в брачном наряде верх головы буровато-рыжий, над глазом - беловатая "бровь", нижняя часть головы, шея и волосина рыжие, а спина и плечи - черно-бурые с рыжими и серыми пятнами. У этой птицы длинный, ровный, оранжевый клюв, на конце он черный. Ноги длинные, черные, в полете выступают за хвостом.

Природный парк "Тузловские лиманы"

В Национальном природном парке "Тузловские лиманы" зафиксировали наличие более 1 тыс. краснокнижных сапожников, которые похожи на крылатых зебр.

Они прилетели из Африки в заповедник в этом году довольно рано. Перед осенним сезоном эти удивительные птицы остались в Одесской области, чтобы набраться сил. В поисках пищи они чаще всего бродят по мелководью, помахивая из стороны в сторону клювом и пробуя поверхность воды или опуская клюв в отложения ила.

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