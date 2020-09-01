Госэкоинспекция в течение месяца регулярно осуществляла отбор проб вблизи затонувшего судна в Одессе в районе городского пляжа «Дельфин».

После поднятия на киль 26 августа 2020 года затонувшего возле Одессы танкера «Делфи» (Delfi) Государственная экологическая инспекция не зафиксировала загрязнения воды в акватории Черного моря.

Читайте такжеВ Одессе аварийный танкер "Делфи" планируют отбуксировать до конца недели

Об этом рассказал глава Госэкоинспекции Андрей Малеванный, сообщает пресс-служба ведомства.

По его словам, Госэкоинспекция в течение месяца регулярно осуществляла отбор проб вблизи затонувшего судна в Одессе в районе городского пляжа «Дельфин». При этом в период с 22 по 30 августа 2020 года загрязнения или превышения предельно допустимых концентраций нефтепродуктов выявлено не было.

«Поднятие танкера «Делфи» не повлекло загрязнения Черного моря. 26 августа затонувшее возле Одессы судно наконец поставили на ровный киль. Это произошло почти через год после аварии и после многочисленных фактов загрязнения моря нефтепродуктами с танкера. Следующий шаг – его транспортировка из акватории возле пляжа «Дельфин», – написал Малеванный.

Сейчас экологи продолжают следить за акваторией моря вблизи затонувшего судна, а также проводить анализы проб воды.

«Государственные инспекторы по охране окружающей природной среды Одесской области продолжают ежедневно мониторить акваторию в районе затонувшего танкера и брать пробы воды на анализ. Если состояние воды будет меняться – буду сообщать. Надеюсь также на успешную транспортировку танкера с места его аварии. Кроме того, это даст возможность Госэкоинспекции провести полные расчеты убытков, которые судно нанесло окружающей среде», – отметил Малеванный.

Авария танкера Delfi: что произошло

В ноябре 2019 года в Черном море возле Одессы в районе пляжа «Дельфин» потерпел крушение танкер Delfi с тремя украинцами на борту. В отношении капитана было открыто уголовное производство.

В результате аварии было загрязнено побережье, утечки нефтепродуктов участились с наступлением лета. Судовладелец пообещал убрать танкер с пляжа еще до 31 марта, затем сроки переносились. Последние попытки в конце июля завершились неудачей.

23 июля АМПУ объявила тендер на работы по эвакуации танкера, конечный срок подачи предложений - 28 августа, стоимость - почти 24 млн 682 тыс. грн.

26 июля комиссия по ТЭБ и ЧС Одесской облгосадминистрации сочла ситуацию с "Делфи" чрезвычайной. Судовладельцу отказали в продолжении работ. Чиновники несколько раз заявляли, что не исключают разрезания судна на месте крушения. Экологи и общественные деятели утверждают, что это может обернуться для Одессы катастрофой.

10 августа был подписан трехсторонний договор между АМПУ, компаниями "Краншип" и "Бруклин-Киев", и начат ряд подготовительных работ. Работы по судоподъему выполняет "Краншип", а "Бруклин-Киев" - финансирует сделку.

26 августа "Делфи" поставили на ровный киль.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Марина Григоренко