Танкер убрали с пляжа в Одессе / фото Владислав Криклий, Facebook
В Одессе наконец убрали с пляжа аварийный танкер "Делфи", находившийся там с осени прошлого года.
О том, что танкер эвакуировали, в Facebook сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.
"Delfi покинул пляж Дельфин. Грустить не будем", - написал Криклий.
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Авария танкера "Делфи": что произошло
- В ноябре 2019 года в Черном море возле Одессы в районе пляжа "Дельфин" потерпел крушение танкер Delfi с тремя украинцами на борту. В отношении капитана было открыто уголовное производство.
- В результате аварии было загрязненное побережье, утечки нефтепродуктов участились с наступлением лета. Судовладелец пообещал убрать танкер с пляжа еще до 31 марта, затем сроки переносились. Последние попытки в конце июля завершились неудачей.
- 23 июля АМПУ объявила тендер на работы по эвакуации танкера, конечный срок подачи предложений - 28 августа, стоимость - почти 24 млн 682 тыс. грн.
- 26 июля комиссия по ТЭБ и ЧС Одесской облгосадминистрации сочла ситуацию с "Делфи" чрезвычайной. Судовладельцу отказали в продолжении работ. Чиновники несколько раз заявляли, что не исключают разрезания судна на месте крушения. Экологи и общественные деятели утверждают, что это может обернуться для Одессы катастрофой.
- Работы по поднятию судна будет выполнять частная компания без использования государственных средств.
- 26 августа "Делфи" поставили на ровный киль.
- 31 августа мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что танкер планируют отбуксировать 3-5 сентября.
- 1 сентября Хозяйственный суд Одесской области арестовал "Делфи" по иску АМПУ.
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