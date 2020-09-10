В Одессе завершился финальный этап по эвакуации аварийного танкера.

В Одессе наконец убрали с пляжа аварийный танкер "Делфи", находившийся там с осени прошлого года.

О том, что танкер эвакуировали, в Facebook сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Delfi покинул пляж Дельфин. Грустить не будем", - написал Криклий.

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Авария танкера "Делфи": что произошло

В ноябре 2019 года в Черном море возле Одессы в районе пляжа "Дельфин" потерпел крушение танкер Delfi с тремя украинцами на борту. В отношении капитана было открыто уголовное производство.

В результате аварии было загрязненное побережье, утечки нефтепродуктов участились с наступлением лета. Судовладелец пообещал убрать танкер с пляжа еще до 31 марта, затем сроки переносились. Последние попытки в конце июля завершились неудачей.

23 июля АМПУ объявила тендер на работы по эвакуации танкера, конечный срок подачи предложений - 28 августа, стоимость - почти 24 млн 682 тыс. грн.

26 июля комиссия по ТЭБ и ЧС Одесской облгосадминистрации сочла ситуацию с "Делфи" чрезвычайной. Судовладельцу отказали в продолжении работ. Чиновники несколько раз заявляли, что не исключают разрезания судна на месте крушения. Экологи и общественные деятели утверждают, что это может обернуться для Одессы катастрофой.

Работы по поднятию судна будет выполнять частная компания без использования государственных средств.

26 августа "Делфи" поставили на ровный киль.

31 августа мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что танкер планируют отбуксировать 3-5 сентября.

1 сентября Хозяйственный суд Одесской области арестовал "Делфи" по иску АМПУ.

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Автор: Екатерина Лиманская