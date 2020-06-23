Стало известно, кто "крышует" вырубку радиоактивного леса под Чернобылем – СМИ

Радиоактивно загрязненный лес в Чернобыльской зоне активно вырубается и развозится по всей Украине под видом безопасной древесины, при этом экоактивисты игнорируют проблему и не бьют тревогу.

"Крышевать" схему могут на уровне руководства зоны отчуждения. Об этом говорится в расследовании программы "Гроші", сообщает "Обозреватель".

"Чтобы увидеть эти вырубки, не нужно даже заезжать "за колючку". Открыв карту на компьютере, видим шокирующие масштабы собственными глазами. Заповедные леса представляют собой сплошные вырезки. Вот просто в нескольких сотнях метров от пропускного пункта Дитятки - горы леса, опилок и уже готового к отправке по всей стране материала. Василий (владелец пилорамы в поселке Иванков Киевской области. – Ред.), который не побоялся прямо признаться в переработке такого леса, говорит, что за всем стоят влиятельные люди", - рассказал корреспондент.

С высокой долей вероятности зарабатывать на вывозе радиоактивного леса из-под Чернобыля могут чиновники, которые должны следить, чтобы этого не происходило – предполагают авторы расследования. В подтверждение своих подозрений предлагают обратить внимание на имущество чиновников, которое никак не могло бы быть приобретено за скромные зарплаты.

"Те, кто имеет доступ к ключам от зоны, обрастают просто бешеными состояниеми. Только посмотрите на вип-недвижимость экс-руководительницы зоны отчуждения Екатерины Павловой. Это элитный дом в центре столицы, в котором уже экс-исполняющая обязанности председателя Государственного агентства по управлению зоной отчуждения имеет сразу три квартиры – 162, 144 и 269 квадратов. Все это имущество приобретено с 2015 по 2019 год. Ориентировочная стоимость только жилья – 500 тысяч долларов. Какими талантами удалось заработать на такое имущество со скромными декларируемыми доходами семьи в 300 тысяч гривен в год? Из-за скандала и создания системы "смотрящих в зоне" удержаться в кресле руководительницы зоны отчуждения она не смогла – уволили, когда зона пылала, как спички", – утверждает корреспондент программы журналистских расследований.

Автор подчеркнул: радиоактивный лес развозится по всей Украине и используется для изготовления буквально всего: мебели, окон, дверей, наполнителей для кошачьих лотков и тому подобное. Все эти предметы из радиоактивной древесины вредят здоровью человека. Однако наибольший вред приносит отопление дома дровами, привезенными из зоны отчуждения.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Международный фонд дикой природы заявил, что в Украине замалчиваются проблемы вырубки лесов, загрязнения рек и захламления мусором территорий. Без внимания многочисленных эко-активистов также прошли масштабные пожары в Чернобыльской зоне.

Журналисты "24 канала" поинтересовались, с чем связана такая избирательность, и выяснили, что значительная часть эко-активистов в Украине работает "по вызову": они просто отрабатывают заказ в интересах отдельных политических сил, которые стремятся пропиариться, или бизнес-структур, которые с помощью эко-тематики пытаются уничтожить своих конкурентов.

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