Маленький жирафенок принадлежит к самому редкому виду Ротшильда.

В США и Британии радуются пополнению в мире животных. В зоопарках родились жирафенок и горилла.

Об этом говорится в новом сюжете ТСН.

Так, в Честере родился жирафенок. Первые моменты жизни малыша зафиксировали камеры видеонаблюдения. На них можно увидеть, как жирафенок понемногу поднимается на ноги и идет к своей матери.

Этот жирафенок принадлежит к самому редкому виду Ротшильда. Малыша назвали Стэнли – в честь самой высокой горы в Уганде, где защитники природы борются за выживание и увеличение численности жирафов.

А в США в зоопарке Нью-Мексико родилась горилла. Пол малыша пока не удалось установить, потому что мама никого к нему не подпускает. Это первая горилла, которая родилась в этом зоопарке за последние 18 лет.

Ранее УНИАН уже сообщал, в столичном зоопарке родилась маленькая альпака. Несмотря на войну, в зверинце Киева пополнение у многих жителей.

Вас также могут заинтересовать новости: