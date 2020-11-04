Это стало возможно через год после уведомления о желании отказаться от обязательств по договору.

США официально завершили процесс выхода из Парижского соглашения по климату.

Читайте такжеСША официально начали процесс выхода из Парижского соглашения по климатуЭто стало возможно через год после уведомления о желании отказаться от обязательств по договору.

Парижское соглашение по климату: что это

Парижское соглашение по климату вступило в силу в 2016 году. Это рамочная конвенция ООН, которая заменила собой Киотский протокол. Документ предлагает ряд мер по борьбе с глобальным потеплением. Страны-участницы обязуются сократить выбросы парниковых газов, для чего вводится так называемый «углеродный сбор» — налог с предприятий, которые наносят вред окружающей среде. Документ обязывает выделить в 2020 году $100 млрд развивающимся государствам на решение проблем экологии.

Выход США из Парижского соглашения по климату

Решение о выходе из соглашения Дональд Трамп принял в первые полгода после инаугурации — 1 июня 2017 года. Оно вызвало значительное недовольство экологов и политических противников президента США из Демократической партии.

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Автор: УНИАН