США официально завершили процесс выхода из Парижского соглашения по климату.
Читайте такжеСША официально начали процесс выхода из Парижского соглашения по климатуЭто стало возможно через год после уведомления о желании отказаться от обязательств по договору.
Парижское соглашение по климату: что это
Парижское соглашение по климату вступило в силу в 2016 году. Это рамочная конвенция ООН, которая заменила собой Киотский протокол. Документ предлагает ряд мер по борьбе с глобальным потеплением. Страны-участницы обязуются сократить выбросы парниковых газов, для чего вводится так называемый «углеродный сбор» — налог с предприятий, которые наносят вред окружающей среде. Документ обязывает выделить в 2020 году $100 млрд развивающимся государствам на решение проблем экологии.
Выход США из Парижского соглашения по климату
Решение о выходе из соглашения Дональд Трамп принял в первые полгода после инаугурации — 1 июня 2017 года. Оно вызвало значительное недовольство экологов и политических противников президента США из Демократической партии.
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