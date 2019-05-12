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В Париже экоактивисты разлили 300 литров бутафорской крови (видео)

21:51, 12 мая 2019
Спасение видов
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Иллюстрация / REUTERS

Участники экологического движения Extinction Rebellion ("Восстание вымирания") провели 12 мая акцию в центре Парижа, вылив 300 литров бутафорской крови на ступени дворца Шайо на площади Трокадеро.

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Акция проходила в присутствии большого количества журналистов и туристов, пишет Медуза со ссылкой на France TV.

Таким образом активисты обратили внимание на угрозу исчезновения редких видов животных и растений, призвав власти принять меры для сохранения биоразнообразия на планете.

Разлив ненастоящую кровь, активисты выкрикивали лозунги, пока один из них лежал на ступенях, символизируя массовое вымирание. По окончании акции они очистили ступени от крови.

Как сообщал УНИАН, в начале мая в Париже был представлен доклад ООН, согласно которому около миллиона биологических видов находятся под угрозой вымирания из-за человеческой деятельности.

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Теги: #экология#Париж#активисты#спасение видов