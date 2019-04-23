В харьковской многоэтажке разломали стену и развернули спасательную операцию (видео)

Котенка достали из засады и увезли в офис спасателей, чтобы подлечить и найти ему семью.

В харьковской многоэтажке по ул. Академика Вальтера маленький котенок провалился в дыру в стене.

Местные жители подставляли ему пищу в надежде, что малыш выйдет на запах, но он не торопился выбираться из ловушки, лишь громко звал на помощь.

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«Женщина, которая вызвала помощь, так переживала за жизнь котенка, что не спала всю ночь. Когда наши ребята приехали и оценили обстановку, оказалось, что животное сидит в щели между лифтом и квартирой и без помощи сотрудников «Харьковгорлифта» не обойтись», - рассказывают в Службе спасения животных.

По опыту спасателей, в таких случаях коммунальщики неохотно идут на контакт и не спешат на помощь, когда дело касается жизни животного. Однако в этот раз реакция диспетчера была неожиданной.

«Женщина распереживалась, стала спрашивать, как котенок оказался в застенках, и пообещала незамедлительно выслать специалистов горлифта. На вызов приехал пожилой человек, и он был готов спасать. Мужчина хорошо ориентируется в шахте этого лифта и подсказал, где лучше сделать дырку, чтобы достать животное», - говорят спасатели.

Котенка достали из засады и увезли в офис спасателей, чтобы подлечить и найти ему семью.