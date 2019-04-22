Перед праздничными пикниками харьковские серпентологи попросили граждан не убивать змей

Просыпающиеся змеи не несут опасности жителям региона – зоологи призывают не уничтожать пресмыкающихся, чтобы не наносить неоправданным убийством вред экосистеме Харьковщины.

Харьковские серпентологи напомнили, что от зимнего сна в ближайшее время будут пробуждаться змеи. И если погода солнечная, то обязательно выползают на согретые солнышком пригорки, пни, бревна.

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Об этом говорится в сообщении на сайте Харьковского зоопарка. "Поскольку теплая весенняя погода способствует активным выездам на природу, человек должен быть готов ко встрече со змеей. Готов, но не значит, вооружен! Ведь при правильном поведении, змея не представляет для людей опасности", - говорится в сообщении.

Опасностью для экосистемы будет неоправданное убийство змеи. "В Украине нет пресмыкающихся, которые были бы смертельно опасны для человека. При этом нельзя исключать индивидуальных реакций на укус и последствий неправильно оказанной первой помощи. Важно понять, что ядовитые змеи, хоть и небезобидны, но их уничтожение весьма нежелательно", - напомнили в зоопарке.

Ведь змеи – «контролеры» популяций грызунов, служащих промежуточными хозяевами опасных для человека болезней.

Так, в Украине за последние годы получили широкое распространение боррелиоз, лептоспироз, токсоплазмоз. Кроме того, грызуны являются основными «кормильцами» клещей всех возрастов. "В нашем регионе клещи при укусе нередко заражают людей боррелиозом (болезнь Лайма), а – собак частенько награждают пироплазмозом или бабезиозом собачьим. Популяции ядовитых змей настолько уменьшились, что два вида ядовитых змей Украины уже занесены в Красную книгу Украины. Их же можно встретить и в Харьковской области", - отмечается в сообщении.

Это черная гадюка Никольского и крайне редкая степная гадюка.

"Поэтому при встрече со змеей просто отступите или обойдите! И можете не волноваться — гнаться за вами она не будет. Тем более, что змея никогда не нападает на человека первой", - сообщили в зоопарке.

"Но если укус все же произошел, немедленно окажите первую помощь. Прежде всего, срочно примите противоаллергический препарат. Укушенное место отсасывать нельзя! Зато показано обильное питье. Желательно дать покой укушенной конечности, но накладывать перетягивающий жгут категорически запрещено – создается прямая угроза омертвления тканей! Пострадавшего следует как можно скорее доставить в ближайшую больницу, где в тяжелых случаях будет обеспечено симптоматическое лечение", - рассказали в зоопарке.