Из Сектора Газа вывезли зоопарк: животные гибли от голода (видео)
19:06, 08 апреля 2019Спасение видов
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Животных эвакуировали в Иорданию.
Иллюстрация / REUTERS
Из зоопарка в Секторе Газа в Иорданию эвакуировали 47 животных.
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В зверинце, в том числе из-за военного конфликта с Израилем, животные не получали должного ухода, говорится в сюжете ТСН.
Тревогу еще несколько лет назад забила международная зоозащитная организация. Оказалось, что звери нуждаются в медицинской помощи. Некоторые из них жили в очень маленьких клетках, плохо питались и, соответственно, были в стрессе.
Только с начала года в зверинце умерло четыре льва. Впрочем, вывоз животных расстроил местных жителей. Говорят, в их бедственной жизни зоопарк был едва ли не единственным развлечением для детей.
Из зверинца в Секторе Газа эвакуировали 47 больных и голодных животных
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