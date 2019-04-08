Из Сектора Газа вывезли зоопарк: животные гибли от голода (видео)

Животных эвакуировали в Иорданию.

Из зоопарка в Секторе Газа в Иорданию эвакуировали 47 животных.

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В зверинце, в том числе из-за военного конфликта с Израилем, животные не получали должного ухода, говорится в сюжете ТСН.

Тревогу еще несколько лет назад забила международная зоозащитная организация. Оказалось, что звери нуждаются в медицинской помощи. Некоторые из них жили в очень маленьких клетках, плохо питались и, соответственно, были в стрессе.

Только с начала года в зверинце умерло четыре льва. Впрочем, вывоз животных расстроил местных жителей. Говорят, в их бедственной жизни зоопарк был едва ли не единственным развлечением для детей.