В Чехии лев загрыз хозяина, который незаконно удерживал его (видео)
11:42, 06 марта 2019Спасение видов
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Полицейским пришлось застрелить льва и львицу, чтобы достать тело 33-летнего Михала Прасека из вольера.
33-летний Михал Прасек удерживал льва и львицу во дворе собственного дома / скриншот
В Чехии лев насмерть загрыз хозяина, который незаконно удерживал его.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
33-летний Михал Прасек удерживал льва и львицу в самодельной клетке во дворе собственного дома.
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Именно в вольере отец Михала увидел изуродованное тело сына. Чтобы его достать, полицейские решили застрелить обоих животных.
Отмечается, что хищники жили у Прасека три года. В Чехии это считается жестоким обращением с животными, но мужчина регулярно платил за них штрафы.
В Чехии лев насмерть загрыз хозяина, который незаконно удерживал его
Как сообщал УНИАН, тигр, привезенный для размножения в Лондонский зоопарк, убил тигрицу.
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