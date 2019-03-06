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В Чехии лев загрыз хозяина, который незаконно удерживал его (видео)

11:42, 06 марта 2019
Спасение видов
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33-летний Михал Прасек удерживал льва и львицу во дворе собственного дома / скриншот

Об этом говорится в сюжете ТСН.

33-летний Михал Прасек удерживал льва и львицу в самодельной клетке во дворе собственного дома.

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Именно в вольере отец Михала увидел изуродованное тело сына. Чтобы его достать, полицейские решили застрелить обоих животных.

Отмечается, что хищники жили у Прасека три года. В Чехии это считается жестоким обращением с животными, но мужчина регулярно платил за них штрафы.

Как сообщал УНИАН, тигр, привезенный для размножения в Лондонский зоопарк, убил тигрицу.

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Теги: #Чехия#лев