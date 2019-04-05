Сын известного океанографа Кусто взялся спасать заключенных в России китов (видео)

Жан-Мишель Кусто вызвался помочь выпустить белух и косаток на волю.

Жан-Мишель Кусто - сын известного океанографа Жака-Ив Кусто - прибыл до города Находка Российской Федерации спасать из плена белух и касаток.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Судьбой животных западные экологи, ученые и знаменитости, среди которых Леонардо Ди Каприо и Памела Андерсон, занимаются уже несколько месяцев.

Читайте такжеЛеонардо Ди Каприо призвал освободить касаток и белух, которых держат в плену в России

О созданной российскими бизнесменами тюрьме для 80 белух и 10 косаток стало известно осенью. Животных поймали для продажи в дельфинарии. Однако, зооактивисты забили тревогу - из-за плохих условий содержания китов, четверо из которых погибли. Дело получило огласку, после чего российские следователи открыли производство.

Сейчас Жан-Мишель Кусто вызвался помочь выпустить белух и косаток на волю. Говорит, процесс длительный, но он имеет надежду, что животные смогут вернуться домой.

Как сообщал УНИАН, 31 января Международный проект по морским млекопитающим (IMMP) потребовал от российских властей вернуть животных, находящихся в плену в Приморье, в их естественную среду обитания. Организация выразила готовность помочь российским властям и научному сообществу страны в этой операции.

По словам представителей IMMP, нынешние условия содержания представляют угрозу для китообразных. В числе подписавших письмо - исследователь Жан-Мишель Кусто, сын известного французского океанографа Жака-Ива Кусто.

Напомним, Леонардо Ди Каприо основал фонд, который занимается защитой животных.