В Бердянске задержали браконьерское судно с тоннами рыбы (фото)

Правоохранители изъяли документацию, средства лова, а также само рыболовецкое судно.

В Бердянске Запорожской области сотрудники Государственной пограничной службы задержали судно, на котором в акватории Азовского моря незаконно ловили рыбу.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

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В рамках открытого уголовного производства на основании постановления суда, пограничники, полиция и рыбохрана, с привлечением спецподразделения «ДОЗОР», провели обыски на частном предприятии. В результате следственных действий, выявлено почти 3,5 тонн рыбы, выловленной без надлежащего разрешения в территориальных водах Украины.

Также правоохранители изъяли документацию, средства лова, а также само рыболовецкое судно.

«В действиях нарушителей усматриваются признаки уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 249 УК Украины (незаконное занятие рыбным промыслом).

Как сообщал УНИАН, в 2018 году в Бердянске была изъята рекордная партия контрабандной рыбы – более 500 тонн. По данным правоохранителей, частные предприниматели под видом научного вылова рыбы занимались браконьерством в промышленных масштабах. По данному факту тогда было открыто несколько уголовных производств, однако решения суда с привлечением виновных к ответственности, на данный момент нет.