Во французский зоопарк вернули красную панду, которая накануне исчезла из клетки (видео)
14:25, 07 марта 2019Спасение видов
56 0
Животное искала целая бригада волонтеров и правоохранителей.
До французского зоопарка вернули красную панду, которая накануне исчезла из клетки
Во французский зоопарк вернули красную панду, которая накануне исчезла из клетки.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Читайте такжеВо Франции из зоопарка исчезла редкая красная панда (видео)
Животное искала целая бригада волонтеров и правоохранителей. Наконец за несколько часов в лесу неподалеку красную панду заметил водитель. Чтобы спустить четырехлапую из дерева, пришлось выстрелить в нее снотворным.
Как панде удалось сбежать из зоопарка, пока неизвестно.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter