Во французский зоопарк вернули красную панду, которая накануне исчезла из клетки (видео)

Животное искала целая бригада волонтеров и правоохранителей.

Во французский зоопарк вернули красную панду, которая накануне исчезла из клетки.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Животное искала целая бригада волонтеров и правоохранителей. Наконец за несколько часов в лесу неподалеку красную панду заметил водитель. Чтобы спустить четырехлапую из дерева, пришлось выстрелить в нее снотворным.

Как панде удалось сбежать из зоопарка, пока неизвестно.