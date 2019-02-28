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В зоопарке Копенгагена показали новорожденного белого медвежонка (фоторепортаж)

17:10, 28 февраля 2019
Спасение видов
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В зоопарке Копенгагена детеныш белого медведя впервые вышел на улицу. 

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Один из крупнейших зоопарков поделился милыми фото. Мама медвежонка поддерживала его - звери не покидали вольеров. 

Ранее в Киевском зоопарке показали, как животные играют в снегу.

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Теги: #Дания#белый медвежонок