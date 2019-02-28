В зоопарке Копенгагена показали новорожденного белого медвежонка (фоторепортаж)

Один из крупнейших зоопарков поделился милыми фото. Мама медвежонка поддерживала его - звери не покидали вольеров.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter