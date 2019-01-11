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В Киевском зоопарке показали, как животные играют в снегу (фото)

18:08, 11 января 2019
Экология
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Лошади на снежных гонках / фото Киевский зоопарк/facebook

Соответствующий фоторепортаж выложила пресс-служба зоопарка на своей странице в Facebook.

«Заснеженные деревья и дорожки, утки и лебеди в прорубях, хищники, играющие в сугробах, и лошади на снежных гонках. И, конечно же, талисманы года - забавные дикие свинки Фрося и Изольда!» - говорится в сообщении зоопарка.

Как сообщал УНИАН, в Менском зоопарке на Черниговщине все шесть медведей не впали в зимнюю спячку.

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Теги: #животные#Киевский зоопарк