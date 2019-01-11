В Киевском зоопарке показали, как животные играют в снегу (фото)
18:08, 11 января 2019Экология
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В фоторепортаже можно увидеть уток и лебедей в прорубях, а также хищников, резвящихся в сугробах.
Лошади на снежных гонках / фото Киевский зоопарк/facebook
В Киевском зоопарке показали, как животные играют в снегу.
Соответствующий фоторепортаж выложила пресс-служба зоопарка на своей странице в Facebook.
«Заснеженные деревья и дорожки, утки и лебеди в прорубях, хищники, играющие в сугробах, и лошади на снежных гонках. И, конечно же, талисманы года - забавные дикие свинки Фрося и Изольда!» - говорится в сообщении зоопарка.
Как сообщал УНИАН, в Менском зоопарке на Черниговщине все шесть медведей не впали в зимнюю спячку.
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