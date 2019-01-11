В Киевском зоопарке показали, как животные играют в снегу (фото)

В фоторепортаже можно увидеть уток и лебедей в прорубях, а также хищников, резвящихся в сугробах.

В Киевском зоопарке показали, как животные играют в снегу.

Соответствующий фоторепортаж выложила пресс-служба зоопарка на своей странице в Facebook.

«Заснеженные деревья и дорожки, утки и лебеди в прорубях, хищники, играющие в сугробах, и лошади на снежных гонках. И, конечно же, талисманы года - забавные дикие свинки Фрося и Изольда!» - говорится в сообщении зоопарка.

Как сообщал УНИАН, в Менском зоопарке на Черниговщине все шесть медведей не впали в зимнюю спячку.