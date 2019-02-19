Конная школа в оккупированной Макеевке – на грани закрытия: лошади голодают и болеют

У школы не осталось запаса кормов для животных, а ее конюшни уже несколько дней находятся в аварийном состоянии.

В оккупированной боевиками «ДНР» Макеевке оказалась на грани разорения крупная конная школа «Локомотив». Из-за нехватки финансирования и плохих условий содержания лошади голодают и болеют.

Об этом со ссылкой на подконтрольные боевикам СМИ сообщают «Новости Донбасса».

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Отмечается, что специализированной детско-юношеской школе «Локомотив» в следующем году исполнится 60 лет. Тренеры ежедневно проводят занятия для более чем 150 учеников. Сейчас в школе содержится более 100 лошадей.

Лечить животных приходится часто из-за плохих условий содержания. Проблемы возникли с надлежащей подстилкой в конюшнях - без нее у лошадей начинают гнить копыта. Кроме того, лошади недоедают.

«Сейчас большие проблемы с кормами. Получилось так, что у нас не осталось запаса кормов. Родители детей купили сено, я раздаю его лошадям нашей группы. Подкармливаем кто чем может. Все лошади едят овес, и в среднем это 6 килограмм в день. Сено — от 7 килограмм в день и не ограничено. Сейчас они столько не получают. Сейчас, может быть, 2-3 килограмма они получают сена в день», — рассказала тренер школы Инга Овсиенко.

Сами конюшни уже несколько дней находятся в аварийном состоянии, их стены разрушаются потеками и трещинами.

Ранее сообщалось, что стоимость квартир в оккупированном Донецке упала в несколько раз и сравнялась со стоимостью квартир в райцентрах и поселках городского типа.