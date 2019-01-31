Американские зоологи спасли 330-килограммового ламантина от переохлаждения (видео)

330-килограммовый ламантин не только переохладился, а и был сильно обезвожен.

Американские зоологи спасли ламантина, что страдал от переохлаждения в зимней воде.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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Из-за морозной погоды волонтеры патрулировали водоемы, в одной из которых и нашли обессиленную животное. 330-килограммовый ламантин не только переохладился, а и был сильно обезвожен.

Его доставили до зоологического центра, сейчас помочь животному пытаются медики.