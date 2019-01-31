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Американские зоологи спасли 330-килограммового ламантина от переохлаждения (видео)

11:20, 31 января 2019
Спасение видов
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Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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Из-за морозной погоды волонтеры патрулировали водоемы, в одной из которых и нашли обессиленную животное. 330-килограммовый ламантин не только переохладился, а и был сильно обезвожен.

Его доставили до зоологического центра, сейчас помочь животному пытаются медики.

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Теги: #спасение ламантинов