Суммарный спад воды со времени подрыва Каховской ГЭС составляет 5,35 метра.

Река Днепр в Херсоне после затопления, вызванного подрывом российскими захватчиками плотины Каховской ГЭС, вернулась в пределы русла.

Как сообщает Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, уровень воды на отметке "Херсон" составляет 0,33 метра по Балтийской системе.

При этом, за сутки уровень снизился на 4 сантиметра, суммарный спад со времени подрыва Каховской ГЭС - 5,35 метра.

Видео дня

Кроме того, в районе природного парка "Нижнеднепровский" средний уровень воды составляет около 0,30 метра. Также продолжается обмеление акватории в нацпарке "Великий Луг".

В то же время, под угрозой осушения остается водно-болотное угодье "Семь маяков". Архипелаг "Большие и Маленькие кучугуры" полностью осушен. В нацпарке "Каменская Сечь" уровень снизился ориентировочно более чем на 13 метров.

Как сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, на Херсонщине подтопленными остаются 2 населенных пункта (2 дома) на правом берегу реки Днепр и 17 населенных пунктов на временно оккупированной территории.

"Всего по Херсонской области эвакуированы 2 тыс. 783 человека (в т. ч. 309 детей и 80 маломобильных лиц) и 284 животного. Развернута работа 14 эвакуационных пунктов", - говорится в сообщении.

Подрыв Каховской ГЭС - что известно

Как сообщал УНИАН, 6 июня Россия взорвала изнутри Каховскую гидроэлектростанцию. В результате теракта российских захватчиков десятки населенных пунктов как на подконтрольной, так и на оккупированной территории Херсонской и Николаевской областей были затоплены. Украинская сторона сразу же начала эвакуацию людей, однако россияне на оккупированной территории эвакуацию не проводили и не дали этого сделать сотрудникам международных организаций.

Как сообщил ранее министр окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец, подрыв Каховской ГЭС может привести к безвозвратной потере целых экосистем растительного и животного мира. По его словам, берега Каховского водохранилища десятилетиями будут не пригодны для существования всего живого. Они превратятся в солончаки.

Стрелец также отметил, что из-за совершенного Россией теракта национальные парки "Большой Луг" и "Каменская Сечь" постепенно превращаются в пустыню. Согласно прогнозам, площадь суши на территории этих парков увеличится на тысячи гектаров.

Вас также могут заинтересовать новости: