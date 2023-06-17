Из-за террористического акта России на Каховской гидроэлектростанции, которая была взорвана, такие национальные парки как "Большой Луг" и "Каменская Сечь" постепенно превращаются в пустыню.
Об этом на своей странице в Facebook написал министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец.
Он отметил, что Государственная экологическая инспекция Украины уже посчитала ориентировочные убытки для этих территорий и они колоссальные. Для нацпарка "Великий Луг" - это более 15 млрд грн, а для "Каменской Сечи" - это более 73 млрд грн.
Прогнозируется, что площадь суши на территории этих парков увеличится на тысячи гектаров, практически вдвое. В нацпарке "Великий Луг" - более чем на 7 тыс. га, в "Каменской Сечи" - на 5,5 тыс. га.
"Парадокс, что когда сегодня весь цивилизованный мир отмечает День борьбы с опустыниванием и засухами, и направляет усилия против этой проблемы, мы говорим о последствиях российского террора на украинской земле. Мир не имеет права простить этот экологический террор стране-агрессору. Вооруженная агрессия россиян - это не только потери здесь и сейчас. Это глобальные вызовы для будущих поколений", - подчеркнул Стрелец.
Он подчеркнул, что еще недавно цветущие территории и плодородные почвы могут превратиться в пустыню.
"Это приведет к повышению температур и углубит климатический кризис. Увеличит риск засух и экстремальных погодных явлений", - отметил министр.
Чиновник добавил, что мир должен понимать, что такими действиями страна-террорист уничтожает не только Украину: последствия почувствуют все.
"Агрессор обрекает на голод целые континенты. Ведь от наших поставок зависит и жизнь людей в странах Ближнего Востока и Азии. А это около 400 миллионов человек", - отметил Стрелец.
Он отметил, что на то, чтобы восстановить эти территории до естественного состояния, воссоздать животный и растительный мир, уйдут десятилетия.
"Наши специалисты уже работают над разработкой таких программ и мероприятий. Каждый на своем месте делает то, что приближает Украину к победе", - написал министр.
Последствия теракта на Каховской ГЭС
Как сообщал УНИАН, 6 июня российские оккупанты взорвали дамбу Каховской ГЭС. Это привело к масштабной техногенной катастрофе и затоплению десятков населенных пунктов. Кроме того, загрязненная пресная вода попала в Черное море. Экологи, биологи и другие специалисты заявили, что море на побережье Одессы надолго становится непригодным для купания и вылова рыбы для потребления.
Сегодня, 17 июня, стали известны последние результаты лабораторных исследований проб воды из объектов окружающей среды. Так, в Черном море, Белгород-Днестровском лимане и в реке Дунай категорически запрещены купания, вылов рыбы и морепродуктов.