Согласно прогнозам, площадь суши на территории этих парков увеличится на тысячи гектаров.

Из-за террористического акта России на Каховской гидроэлектростанции, которая была взорвана, такие национальные парки как "Большой Луг" и "Каменская Сечь" постепенно превращаются в пустыню.

Об этом на своей странице в Facebook написал министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец.

Он отметил, что Государственная экологическая инспекция Украины уже посчитала ориентировочные убытки для этих территорий и они колоссальные. Для нацпарка "Великий Луг" - это более 15 млрд грн, а для "Каменской Сечи" - это более 73 млрд грн.

Прогнозируется, что площадь суши на территории этих парков увеличится на тысячи гектаров, практически вдвое. В нацпарке "Великий Луг" - более чем на 7 тыс. га, в "Каменской Сечи" - на 5,5 тыс. га.

"Парадокс, что когда сегодня весь цивилизованный мир отмечает День борьбы с опустыниванием и засухами, и направляет усилия против этой проблемы, мы говорим о последствиях российского террора на украинской земле. Мир не имеет права простить этот экологический террор стране-агрессору. Вооруженная агрессия россиян - это не только потери здесь и сейчас. Это глобальные вызовы для будущих поколений", - подчеркнул Стрелец.

Он подчеркнул, что еще недавно цветущие территории и плодородные почвы могут превратиться в пустыню.

"Это приведет к повышению температур и углубит климатический кризис. Увеличит риск засух и экстремальных погодных явлений", - отметил министр.

Чиновник добавил, что мир должен понимать, что такими действиями страна-террорист уничтожает не только Украину: последствия почувствуют все.

"Агрессор обрекает на голод целые континенты. Ведь от наших поставок зависит и жизнь людей в странах Ближнего Востока и Азии. А это около 400 миллионов человек", - отметил Стрелец.

Он отметил, что на то, чтобы восстановить эти территории до естественного состояния, воссоздать животный и растительный мир, уйдут десятилетия.

"Наши специалисты уже работают над разработкой таких программ и мероприятий. Каждый на своем месте делает то, что приближает Украину к победе", - написал министр.

Последствия теракта на Каховской ГЭС

Как сообщал УНИАН, 6 июня российские оккупанты взорвали дамбу Каховской ГЭС. Это привело к масштабной техногенной катастрофе и затоплению десятков населенных пунктов. Кроме того, загрязненная пресная вода попала в Черное море. Экологи, биологи и другие специалисты заявили, что море на побережье Одессы надолго становится непригодным для купания и вылова рыбы для потребления.

Сегодня, 17 июня, стали известны последние результаты лабораторных исследований проб воды из объектов окружающей среды. Так, в Черном море, Белгород-Днестровском лимане и в реке Дунай категорически запрещены купания, вылов рыбы и морепродуктов.

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