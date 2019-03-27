Выбросы углекислого газа от мировой энергетики выросли из-за роста спроса на энергию

Средняя углеродоемкость мирового производства электроэнергии в 2018 годуснизилась на 10 процентов по сравнению с 2010 годом.

Выбросы углекислого газа от мировой энергетики в 2018 году выросли на 1,7 процента до 33,1 миллиарда тонн за счет рекордного за десятилетие роста спроса на энергию.

Об этом сообщило Международное энергетическое агентство (IEA) в очередном докладе, передает N+1.

Сжигание ископаемого топлива и некоторые другие промышленные процессы приводят к выбросам в атмосферу парниковых газов - из-за этого, как считают ученые, в последнее столетие наблюдается рост глобальной средней температуры и изменение климата. В прошлом году ВМО предупредила, что концентрация углекислого газа в атмосфере Земли в очередной раз обновила рекорд, достигнув 405,5 миллионной доли по объему в 2017 году.

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По оценке IEA, почти две трети рекордного с 2013 года роста выбросов пришлось на электроэнергетику. Кроме того, 85 процентов глобального роста пришлось на Китай (рост выбросов на 2,5%), Индию (рост на 4,8%) и США (3,1%), в то время как в Германии, Японии, Мексике, Франции и Великобритании выбросы снизились. Прирост выбросов в 560 миллионов тонн сопоставим с общим объемом выбросов парниковых газов от международного авиационного сектора. Средняя концентрация CO2 в атмосфере, по данным агентства, выросла до 407,4 миллионной доли по объему.

Большая часть прироста пришлась на угольные электростанции, выбросы от которых выросли на 2,9 процента, или 280 миллионов тонн, и впервые превысили 10 миллиардов тонн.

Тем не менее, одновременно с ростом потребления угля активизировался и переход с угля на газ, что снижало углеродоемкость энергетики (за счет глобального перехода удалось избежать выбросов 95 миллионов тонн углекислого газа).

Переход на возобновляемые источники энергии позволил избежать 215 миллионов тонн выбросов CO2, преимущественно в Китае и Европе, так как производство электроэнергии от ВИЭ выросло более чем на 7 процентов.

По данным агентства, средняя углеродоемкость мирового производства электроэнергии в 2018 году равнялась 475 граммам CO2 на киловатт-час, что на 10 процентов ниже, чем в 2010 году.