Во время сегодняшней атаки на Киев животное очень испугалось громких взрывов и, пытаясь спастись, побилось о вольер.

Во время утренних обстрелов Киевщины 10 октября 2022 года травмировался лев из "Центра спасения диких животных Натальи Поповой и UAnimals".

Об этом говорится в сообщении зоозащитной организации UAnimals на странице в Facebook.

"Это Брецель – лев, который сейчас находится временно в Центре спасения диких животных. Во время сегодняшней атаки на Киев он очень испугался громких взрывов и, пытаясь спастись, побился об вольер. Россия дотягивает свои грязные руки до каждого из нас: людей, домашних животных, диких зверей. Однако мы верим, что это мировое зло будет очень скоро наказано", – говорится в сообщении.

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Ракетный удар по Киевской области сегодня – самые важные новости

Утром 10 октября 2022 года Россия осуществила массированную ракетную атаку по населенным пунктам Украины. Под удар, в частности, попали Киевская область и Киев.

Враг попал в критическую и гражданскую инфраструктуру региона. Зафиксированы разрушения, под завалами находились люди. Также есть жертвы и пострадавшие.

Кроме того, в Киеве и области частично отсутствует электроснабжение.

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