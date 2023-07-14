На одесском пляже "Дельфин" нашли мертвого детеныша, в заповеднике видели труп взрослого животного.

После того, как российские военные нанесли по острову Змеиный авиационный удар на побережье Черного моря в Одессе и Одесской области нашли мертвых дельфинов.

Как сообщила пресс-служба мэрии города, 13 июля на пляже "Дельфин" вынесло труп незрелого млекопитающего.

Сотрудники департамента экологии и развития рекреационных зон Одесского городского совета и Украинского научного центра экологии моря осмотрели мертвое животное и зафиксировали указанный факт.

Видео дня

Труп погибшего дельфина забран в научный центр для изучения и установления причины гибели.

"После проведения исследования, о факте гибели морского животного будут проинформированы правоохранительные органы с целью определения ущерба и ущерба, нанесенного объектам животного мира в результате вооруженной агрессии России", - отмечают в мэрии.

Кроме того, о гибели млекопитающих сообщил сотрудник Национального природного парка "Тузловские лиманы" (Одесская область) Иван Русев. По его словам, оккупанты периодически устраивают мощную бомбардировку Черного моря, в частности в зоне Кинбурнской косы, где обитают дельфины.

"За последние времена часто были случаи ракетных пусков от носителей "Калибров" в Черном море, которые также создают мощные убивая шумы для дельфинов. Погибших заносит к побережью южным ветром, или существующим Румелийским течением и выбрасывает на пляжи нашего парка и на другие участки побережья", - говорит ученый.

Он утверждает, что вчера, 13 июля, получил инсайдерскую информацию и фото с побережья, на котором - погибший дельфин. Фото сделано в рамках НПП "Тузловские лиманы".

На место происшествия Русев направил работников, которые должны были обследовать дельфина и забрать образцы на исследование, но это сделать не удалось. В частности, специалистов к месту происшествия не пропустили пограничники, сославшись на приказ Одесской ОВА от 16 июля 2022 года о запрете посещения побережья для граждан.

Ученый выражает по этому поводу недоумение, поскольку, по его словам, на побережье, в разных местах, есть гражданские, которые просто отдыхают.

"Сегодня утром пограничники полностью запретили мониторинг песчаной пересыпи в пределах НПП "Тузловские лиманы", которой мы делали с начала войны 2022 года. По этому поводу утром официально обращаемся в соответствующие органы власти и специализированную экологическую прокуратуру", - отмечает Русев.

Гибель дельфинов из-за войны

Как сообщал УНИАН, в 2022 году в Черном море на территории нескольких стран из-за военной агрессии РФ погибло по меньшей мере 5 тыс. дельфинов. В Одесской области правоохранители расследуют факты массовой гибели морских млекопитающих - по данным Одесской областной прокуратуры, с начала полномасштабного вторжения РФ на пляжах региона обнаружено большое количество погибших животных. Вероятной причиной массовой гибели является использование судами страны-агрессора гидролокаторов (сонаров) на подводных и надводных лодках, создающих мощные звуки, которые негативно влияют на здоровье животных.

Проведены осмотры и вскрытия китообразных, осуществлен отбор проб органов и тканей для дальнейшего исследования патологий в зарубежных лабораториях.

В июне 2023 г. на побережье северо-западной части Черного моря нашли с десяток мертвых дельфинов. По мнению ученых, млекопитающие погибли из-за мощной бомбардировки моря российскими военными в зоне Кинбурнской косы.

Ученые считают, что в целом в Черном море из-за военного вторжения РФ погибло около 50 тыс. животных.

Также сообщалось, что до освобождения острова Змеиный погибших дельфинов было значительно больше чем сейчас. Вчера, 13 июля, стало известно, что российские военные сбросили на остров мощную бомбу.

Вас также могут заинтересовать новости: