Также стало известно, что в Черном море увеличилась численность вражеских ракетоносителей.

Российские военные атаковали остров Змеиный, который находится в Черном море. Как сообщает Оперативное командование "Юг", на рассвете противник применил тактическую авиацию.

В частности, оккупанты сбросили на "Змеиный" (остров административно относится к Одесской области) фугасную бомбу. Подробности о последствиях ОК "Юг" не разглашает.

Также сообщается, что сегодня девять российских кораблей находятся на боевом дежурстве в Черном море, среди них - три ракетоносителя: два надводных и подводный. Общее снаряжение - до 18 ракет типа "Калибр".

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По данным командования, в зоне его ответственности вдоль линии фронта враг - в обороне, но продолжает обстрелы правобережья. Также оккупанты не прекращают аэроразведку, активно применяют тактическую авиацию и ударные беспилотники.

"Тактическую авиацию враг продолжает применять на Бериславщине. По поселку Казацкое вновь вчера отработали управляемыми авиабомбами, разрушив частные дома", - рассказали в "Юге".

В свою очередь, ракетно-артиллерийские подразделения Сил обороны за минувшие сутки ликвидировали 11 оккупантов, лодку, станцию РЭБ и крупнокалиберную пушку "Мста-Б" захватчиков.

История освобождения острова Змеиный

Напомним, остров Змеиный (Одесская область) - один из важнейших стратегических объектов акватории Черного моря. Российские военные оккупировали остров в феврале 2022 года, освободить его удалось 30 июня 2022 года. На этом острове захватчики пытались, в частности, обустроить комплекс "прикрытия" своего флота, который стал довольно уязвимым после потопление крейсера "Москва".

В этом году украинцы чтили годовщину с момента освобождения Змеиного и вспоминали о героях, которые отдали жизнь во время спецоперации по его освобождению. В частности, в 500-й день с момента полномасштабной войны туда приехал лидер Украины Владимир Зеленский.

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