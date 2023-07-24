На импровизированном огороде уже принялась рассада.

Жители Никополя начали обустраивать огороды на дне водохранилища, которое обмелело после подрыва оккупантами плотины Каховской ГЭС.

Один из таких огородов попал в TikTok. Автор подписал видео как "Никопольцы несокрушимые люди", поставив на фон соответствующий саундтрек.

На кадрах можно увидеть огород, который был обустроен рядом с пологим береговым откосом. Его укрепили каменной насыпью.

На заботливо вспаханных грядках уже принялась рассада. Края участка обозначены невысокими каменными бортиками.

Уничтожение Каховской ГЭС

Как ранее сообщал УНИАН, 6 июня российские захватчики взорвали дамбу Каховской ГЭС, что привело к масштабной техногенной катастрофы.

Это привело к подтоплению около 80 населенных пунктов в Херсонской и Николаевской областях. Прямые убытки составляют по меньшей мере 2 млрд долларов.

Местных жителей призывают не ходить на берег обмелевшего Каховского водохранилища из-за риска обстрелов со стороны российских оккупантов. Отмечается, что такие случаи уже были зафиксированы.

По оценке ученых, ужасные последствия теракта на Каховской ГЭС коснутся Средиземного моря.

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