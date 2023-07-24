Жители Никополя начали обустраивать огороды на дне водохранилища, которое обмелело после подрыва оккупантами плотины Каховской ГЭС.
Один из таких огородов попал в TikTok. Автор подписал видео как "Никопольцы несокрушимые люди", поставив на фон соответствующий саундтрек.
На кадрах можно увидеть огород, который был обустроен рядом с пологим береговым откосом. Его укрепили каменной насыпью.
На заботливо вспаханных грядках уже принялась рассада. Края участка обозначены невысокими каменными бортиками.
Уничтожение Каховской ГЭС
Как ранее сообщал УНИАН, 6 июня российские захватчики взорвали дамбу Каховской ГЭС, что привело к масштабной техногенной катастрофы.
Это привело к подтоплению около 80 населенных пунктов в Херсонской и Николаевской областях. Прямые убытки составляют по меньшей мере 2 млрд долларов.
Местных жителей призывают не ходить на берег обмелевшего Каховского водохранилища из-за риска обстрелов со стороны российских оккупантов. Отмечается, что такие случаи уже были зафиксированы.
По оценке ученых, ужасные последствия теракта на Каховской ГЭС коснутся Средиземного моря.