Таких банков в мире всего несколько.

В Харькове российские захватнические войска полностью уничтожили единственный в Украине Национальный центр генетических ресурсов растений.

Об этом сообщают в Комитете гуманитарной и информационной политики.

Снаряд попал в здание Института растениеводства имени Юрьева. Там хранились образцы более чем 160 тысяч сортов растений со всего мира, которые собирали десятилетиями.

Среди них были сорта, которым сотни лет. Такие старинные сорта невозможно восстановить.

"Украинский генетический банк растений пережил Вторую мировую, оккупацию Харькова, но не пережил нашествие россиян", - отметили в Комитете.

Ранее министр экологии рассказал, что будут делать с мусором от разрушенных россиянами домов в Украине.

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