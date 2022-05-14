Правительство должно унормировать территории для временного размещения этих отходов на территориях городов.

Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец сообщил, что строительный мусор, который образовался в результате разрушения оккупантами многоэтажек в украинских городах, будет переработано и в дальнейшем использовано.

Об этом он сказал в интервью в рамках эфира Всеукраинского информационного телемарафона.

"К сожалению, действительно проблема строительного мусора или отходов разрушения... приобретает больший и больший масштаб... В любом случае эти отходы остаются на территориях городов или объединенных территориальных громад. Органы местного самоуправления должны с этими отходами что-то сделать, но они ждут от нас, от правительства, именно путеводителя, что делать и как сделать. Если говорить концептуально, то фактически мы должны сегодня нормировать территории для временного размещения этих отходов на территориях городов", - сказал Стрелец.

По его словам, если бы речь шла о мирном времени, то фактически это было бы загрязнением земель, но сегодня это нужно временно разрешить в установленном порядке для дальнейшей переработки этих отходов.

"Я уверен, что это может быть очень хороший элемент в дальнейшем для производства строительных материалов, или для восстановления тех же дорог, или других технологий", - сказал министр.

Стрелец также отметил, что президент Украины ставит задачу отстраивать страну, в том числе строить жилье, по новым европейским стандартам с точки зрения окружающей среды и сохранения энергии, и для этого сейчас происходит имплементация в Украине лучших европейских директив и правил.

"Мы не должны допустить того, чтобы дальнейшее восстановление происходило по старым устаревшим технологиям, которые многие десятилетия были "раковыми опухолями" на теле нашей экономики и на теле нашей окружающей среды. Я верю, что мы успеем имплементировать все эти лучшие доступные технологии и уже по ним будет строиться новая современная и безопасная Украина", - сказал министр.

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