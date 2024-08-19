Известно, что оккупанты вывозят животных в Крым и в Россию.

Председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин рассказал, что российские оккупанты уничтожают заповедник Аскания-Нова.

"Последнее, что я слышал - они вывозят животных в Крым и в Россию. То есть можно сказать, что заповедника больше нет. Ограбили они его капитально", - рассказал он в интервью РБК-Украина.

По его словам, последствия подрыва Каховской ГЭС мы еще долго будем ощущать.

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"Орошения нет, сохнет область там, куда не попадает вода от водохранилища. По нижней части Днепра, которая идет после Каховской ГЭС, почти все встало на тот уровень, как было и по качеству воды, и по всем другим показателям. В то же время, сверху Каховской ГЭС ива выросла на более чем четыре метра. Там действительно лес огромный, все растет, экологи говорят и хлопают в ладоши, что это классно. Но для экономики области это не очень классно, что то количество орошения, которое было, упало до нуля", - рассказал Проскудин.

Он утверждает, что особенно сейчас страдает Левобережье.

"Заповедники были затоплены, мы потеряли кучу всего, это мы будем чувствовать еще долгое время. Но жизнь и природа продолжают развиваться, как будет дальше, будем смотреть. Мнения ученых и природозащитников разделились. Одни говорят, что не надо восстанавливать Каховскую ГЭС, а все экономически подкованные люди говорят - нужно, потому что область не выживет", - добавил председатель ОВА.

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Российские захватчики продолжают вывозить животных из заповедника "Аскания-Нова", что на Херсонщине, на территорию временно оккупированного Крыма и России. Об этом сообщил заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский.

"Да, действительно из временного оккупированного Крыма в заповедник "Аскания-Нова" приехал представитель РФ Олег Зубков, который якобы занимается животными. Они вывозят животных в сторону Крыма и на территорию РФ. Они об этом открыто заявляют и это постоянный процесс. Оккупанты называют это обменом фонда", - заявил чиновник.

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