Паводок был неизбежен: эколог назвала настоящую причину наводнения на Прикарпатье

Эксперт не связывает наводнения с вырубкой лесов.

Настоящими причинами наводнений в Прикарпатье стали климатические изменения и большое количество осадков.

Об этом сообщила исполнительный директор международной неправительственной экологической организации 350.org в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа Светлана Романко, передает Апостроф.

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«Так, леса поглощают влагу и действительно сдерживают возможные паводки. Однако пока речь о нетипичных явлениях: месячная норма осадков выпала за три дня июня. Леса, даже если их не вырубили бы, все равно не смогли бы сдержать такое количество воды, и паводок был неизбежен», – сказала она.

Она добавила, что сначала большая вода разрушила дамбы на территории Карпатского национального природного парка, где вырубки не проводились. Однако главной причиной остаются климатические изменения в мире.

«Человечество быстро движется к точке невозврата. В течение года-двух произойдут климатические изменения, которым раньше нужно было лет десять, сотни лет. Это также обостряет политическую, социальную и экономическую ситуации во многих странах мира». – подытожила эксперт.

Как сообщалось ранее, в четырех западных областях - Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой и Тернопольской интенсивные осадки привели к осложнению паводковой ситуации. До сих пор подтоплены более тысячи домов остаются разрушенными 150 километров автодорог и 83 мосты. Спасатели продолжают откачивать воду из подвалов и приусадебных участков.

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