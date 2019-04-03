Лауреат Нобелевской премии предложил с помощью лазера бороться с ядерными отходами

Проблема ядерных отходов начинает накапливаться быстрее, чем некоторые страны могут ее решить. В этом случае предлагаемое лазерное решение может быть очень полезным.

Работа лауреата Нобелевской премии Жерара Муру может потенциально решить главную проблему в энергетической отрасли: ядерные отходы. Читайте такжеВ Минске во дворе одной из многоэтажек нашли ведро с ураном (видео) Муру и его коллега, профессор Тосики Тадзима, исследуют концепт использования лазеров высокой интенсивности для утилизации ядерных отходов, пишет The Next Web.

Нобелевская премия Муру, которую он делит с профессором Донной Стрикленд из Университета Ватерлоо, была вручена в 2018 году за работу, которая, согласно нобелевскому пресс-релизу, "проложила путь к самым коротким и интенсивным лазерным импульсам, когда-либо созданным человечеством", передает НВ.

Эти импульсы могут потенциально использоваться для утилизации радиоактивных ядерных отходов на атомном уровне благодаря процессу, который называется трансмутацией.

Муру утверждает, что идея все еще находится на очень ранних стадиях, и могут пройти десятилетия, прежде чем мы сможем увидеть начало создания прототипа, который будет работать, но даже идея этого увлекательна.

Проблема ядерных отходов начинает накапливаться быстрее, чем некоторые страны могут ее решить. В этом случае предлагаемое лазерное решение может быть очень полезным для такой страны, как Франция, которая в настоящее время пытается построить подземный бункер для хранения ядерных отходов.

По мнению экологических организаций, таких как Гринпис, это может означать, что ядерные отходы попадут в грунтовые воды, или что-то подобное. Так что идея Муру и Тадзимы важна, даже если мы не увидим ее последствий в течение многих лет.