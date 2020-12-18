Лебедь никого к себе не подпускал, нападал на инспекторов и других людей.

В Одессе патрульные спасли травмированного лебедя, упавшего на землю.

Как сообщили журналистам в пресс-службе управления патрульной полиции в Одесской области, 17 декабря инспекторы получили информацию от граждан о том, что на ул. Неждановой, недалеко от больницы, упал лебедь.

«Патрульные полицейские вчера получили сообщение о том, что лебедь «упал прямо с неба». На месте происшествия люди рассказали, что птица летела и просто упала. Как выяснилось, у нее травмировано крыло», - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что лебедь никого к себе не подпускал, постоянно шипел, нападал на инспекторов и других людей, которые хотели оказать ему помощь.

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Патрульные оградили место, чтобы с птицей ничего не случилось, и вызвали работников зоопарка.

Сейчас лебедь находится в зоопарке, где ему оказали всю необходимую помощь.

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Автор: Лариса Козовая