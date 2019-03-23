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В Бразилии готовятся к прорыву второй плотины после гибели 200 человек

23:17, 23 марта 2019
Природные ресурсы
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Уточняется, что уровень угрозы подняли до максимума, были активированы сирены.

Как сообщал УНИАН, прорыв одной из плотин в районе муниципалитета Брумадинью произошел 25 января, потоки грязи накрыли административные здания компании Vale и дома жителей. По последним данным, погибли 212 человек.

Теперь речь идет о плотине в городе Баран-ди-Кокайс. Отмечается, что объект неактивен и подлежит списанию.

В город были направлены силы гражданской обороны и ударные силы. В случае необходимости они будут проводить эвакуацию людей, которые живут в более отдаленных районах, но тем не менее находятся в зоне риска.

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Теги: #Бразилия#дамба