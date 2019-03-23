В Бразилии готовятся к прорыву второй плотины после гибели 200 человек
23:17, 23 марта 2019Природные ресурсы
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Теперь речь идет о плотине в городе Баран-ди-Кокайс. Отмечается, что объект неактивен и подлежит списанию.
Камеры наблюдения зафиксировали ужасный прорыв дамбы в Бразилии
В Бразилии на одной из плотин горнодобывающей компании Vale объявили высший уровень тревоги, она может прорваться в любой момент.
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Уточняется, что уровень угрозы подняли до максимума, были активированы сирены.
Как сообщал УНИАН, прорыв одной из плотин в районе муниципалитета Брумадинью произошел 25 января, потоки грязи накрыли административные здания компании Vale и дома жителей. По последним данным, погибли 212 человек.
Теперь речь идет о плотине в городе Баран-ди-Кокайс. Отмечается, что объект неактивен и подлежит списанию.
В город были направлены силы гражданской обороны и ударные силы. В случае необходимости они будут проводить эвакуацию людей, которые живут в более отдаленных районах, но тем не менее находятся в зоне риска.
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