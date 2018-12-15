Фотограф показал "шрамы" на теле Земли, сделанные руками человека (фото)

В одной из его знаменитых серий запечатлены горы старых автомобильных покрышек в Калифорнии. В другой - горы сжигаемой слоновой кости, изъятой у браконьеров.

То, что дюли делают с Землей особенно заметно в тех местах, которые так хорошо умеет выбирать для своих снимков известный канадский фотограф Эдуард Буртинский.

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Канадец - мастер запечатлеть постиндустриальные пейзажи так, что они выглядят апокалиптически: "нестираемые отметки, которые человечество оставляет на геологическом лице Земли", передает Би-би-си. Его снимки оставляют, мягко говоря, двойственное ощущение. Обычно он делает их с высокой точки - с вертолета, а то и со спутника. Сначала снимок вызывает восхищение, но потом приходит понимание, что в такой документальности есть нечто зловещее.

Его крупноформатные фотографии - это своего рода эстетизация таких, казалось бы, неэстетичных вещей, как разработка недр, вырубка лесов, промышленные свалки, монументальные горы мусора, пластика, резины, списанное оборудование…

Фотограф показывает это в таких масштабах, что его пейзажи выглядят как кристаллические формы, а деятельность человека с предлагаемой Буртинским точки напоминает ползучую плесень, заразный грибок на теле планеты.

"Большинство пройдет мимо свалки и даже не подумает, что это можно отлично сфотографировать, - сказал однажды Буртинский. - Но в таких местах всегда можно сделать отличный кадр, нужно только поискать".

В одной из его знаменитых серий запечатлены горы старых автомобильных покрышек в Калифорнии. В другой - горы сжигаемой слоновой кости, изъятой у браконьеров. В третьей - чудовищные волнообразные изгибы разрабатываемой человеком каменной породы на одном из крупнейших в мире открытых рудников, где добывают медную руду... В таком радикально антиидиллическом видении мира есть своеобразная мрачная ирония.

Нобелевский лауреат Пауль Йозеф Крутцен, автор теории ядерной зимы, в 2000 году предложил (вместе с Юджином Штормером) термин "антропоцен" для описания современной геологической эпохи - как эпохи, полностью определяемой деятельностью человека.

В рамках своего нового мультимедийного проекта "Антропоцен" Буртинский за пять лет объездил 20 стран. Он считает, что "мы находимся в шаге от того, чтобы стать виновными в крупнейшем уничтожении окружающей среды (если уже не стали)".

И на его фотографиях это видно необычайно отчетливо: например, в неестественном цвете отходов фосфора в водоемах тех районов, где ведутся разработки фосфатов, нужных в сельском хозяйстве. Как правило, в таких местах уже невозможно восстановить природу после загрязнения.

Фотографии Буртинского предлагают нам тревожное прозрение: мы уничтожаем планету с пугающей скоростью, и масштабы того, как мы превращаем ее в свалку, просто грандиозны.