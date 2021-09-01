Малыши чувствуют себя хорошо и не отходят от мамы / скриншот
На Шри-Ланке впервые за 80 лет родились слонята-близнецы.
Редкое событие произошло в центре, который занимается этими животными, говорится в сюжете ТСН.
Читайте такжеВ США поймали черепашку с двумя головами (видео)
Мамой стала 25-летняя слониха по имени Сургани, отцом - 17-летний самец из этого же парка.
Малыши - а это двое мальчиков - чувствуют себя хорошо и не отходят от мамы.
Последний раз слонята-близнецы рождались на Шри-Ланке в 1941 году.
Вас также могут заинтересовать новости