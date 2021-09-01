Это редкое пополнение произошло впервые за 80 лет.

На Шри-Ланке впервые за 80 лет родились слонята-близнецы.

Редкое событие произошло в центре, который занимается этими животными, говорится в сюжете ТСН.

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Мамой стала 25-летняя слониха по имени Сургани, отцом - 17-летний самец из этого же парка.

Малыши - а это двое мальчиков - чувствуют себя хорошо и не отходят от мамы.

Последний раз слонята-близнецы рождались на Шри-Ланке в 1941 году.

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Автор: Александр Топчий