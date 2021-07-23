Речь идет о рыбе горбуше, которую также называют "русским лососем". В последнее время она начала вытеснять другую рыбу и стала угрозой для местной экосистемы.

В реках Норвегии рекордно распространилась рыба горбуша, которую также называют "русским лососем". Теперь она представляет угрозу для местной экосистемы.

Об этом заявила норвежская национальная телерадиокомпания NRK.

По словам экспертов, горбуша вытесняет другую рыбу, так как побеждает в борьбе за пропитание и жизненное пространство.

"Эти русские захватчики угрожают норвежскому лососю. Мы уже можем увидеть последствия вторжения: многие реки на востоке Финнмарка закрыты для рыболовства, так как атлантического лосося стало очень мало", - подчеркнули они.

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Несмотря на положительную оценку потенциала горбуши для рыболовной промышленности, правительство страны включило эту рыбу в черный список. Норвежские власти потратят более миллиона крон, чтобы сократить ее популяцию.

"Но горбуша - крепкий орешек. Она невероятно плодовита, а ее потомство очень жизнеспособно. Она быстро растет и легко поднимается по самым бурным рекам", - сказано в статье.

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Автор: Денис Прядко