Сейчас здесь находятся 20 спасенных лошадей из окрестностей Киева и Харькова.

Во Львовской области создали "эвакуационную" конюшню, куда свозят лошадей из горячих точек Украины.

Иногда волонтеры забирают их, рискуя собственной жизнью, прямо из-под обстрелов, говорится в сюжете ТСН.

Создать приют как место для временной передержки лошадей помогла Международная конная федерация и волонтеры из разных уголков планеты. Организовали его всего лишь за два дня. Сейчас здесь 20 спасенных лошадей из окрестностей Киева и Харькова, а всего для них обустроены 40 боксов. Спасенных лошадей осматривают ветеринары, а откармливают волонтеры.

Если же вывезти животных невозможно, волонтеры пытается подвозить корма для лошадей туда, где они сейчас находятся.

"Подвозим в зону боевых действий. Скажем, в Харькове около 500-600 лошадей, в Сумах около 200, в Киевском регионе больше тысячи", – говорит генеральный секретарь Федерации конного спорта Украины Михаил Пархомчук, который с началом войны сам вернулся спасать лошадей в Украину из Бельгии, где он проживал последние 10 лет. Именно он сплотил коллег со всего мира и сейчас координирует работу волонтеров.

Обычно больше недели лошади не задерживаются на этой конюшне – далее для них находят место на Западной Украине или переправляют заграницу. В соседней Польше волонтеры для этого создали логистический хаб.

Волонтеры показывают одного из спасенных коней – многократного победителя соревнований. Из-за войны у животного обезображивание, все тело в шрамах и следах от ожогов, в общей сложности он потерял 200 килограммов.

С началом войны владелица коня сбежала из-под обстрелов, а он остался в конюшне. Когда оккупанты взорвали дамбу рядом с конюшней, коню удалось сбежать. 20 дней он бродил под огнем по полям, пока не прибился к украинскому блокпосту, где его подобрали волонтеры.

Другому коню повезло больше – его владелица Ксения успела вывезти с конной базы под Киевом, где она тренировалась. Всего они вывезли шестерых лошадей.

"Из-за войны нам приходится всех лошадей продавать. Мы вложили в это очень много – времени, сил – и сейчас очень не хочется расставаться с ними", – говорит девушка.

Как сообщал УНИАН, в поселке городского типа Гостомель Киевской области из-за обстрелов со стороны оккупантов прямо в конюшне сгорели заживо десятки лошадей.