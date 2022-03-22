После обстрела, осуществленного противником в Гостомеле, из более 30 лошадей могли выжить только несколько животных, отметила владелица конюшни.

В поселке городского типа Гостомель Киевской области российские оккупанты не пожалели даже лошадей - обстреляли конюшню, в которой находились 32 животных.

Возможно, несколько лошадей уцелели, но большинство - сгорели заживо, рассказала владелица конюшни Александра, пишет "Цензор.НЕТ".

"Еще 5-7 лошадей сейчас бродят между Гостомелем и Бучей. Трава уже пошла, воду они найдут. Главное - чтобы под обстрел не попали", - добавила владелица конюшни.

По ее словам, до войны у нее было немало друзей в России. Теперь с этим покончено.

Как только получила фото обгоревших лошадиных трупов, Александра разослала их бывшим владельцам для опознания. Многими лошадьми владели дети 7-10 лет. Сегодня в их семьях стало еще больше поводов для ненависти к оккупантам.

"Конюшня - это что, военный объект? Твари! Лошадей за что?! Я конюшню после войны обязательно отстрою. И коня обязательно назову "Русский корабль, иди нах*й", - сказала владелица.

Напомним, российские войска 24 февраля рано утром вторглись в Украину, начались бои. В частности, боевые действия шли в Гостомеле, в Буче, а также в Ирпене.

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