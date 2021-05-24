Дело в том, что заброшенные и не законсервированные шахты заполняются токсичными подземными водами.

Донбасс находится на грани экологической катастрофы – питьевую воду скоро станет опасно употреблять для здоровья. В будущем под угрозу также может попасть и территория центрально-восточной Украины. А все из-за террористов, которые не консервируют затопленные шахты.

Об этом геологи рассказали Obozrevatel.

Дело в том, что заброшенные и не законсервированные шахты заполняются токсичными подземными водами. Особую опасность для окружающей среды представляют шахты, которые использовались для хранения опасных отходов. Это "Александр-Запад" в Горловке, "Юный коммунар" в Бунге, затопленные более чем на 60%. В целом затоплены 39 шахт. Большинство из них террористы не законсервировали.

По словам главного научного сотрудника Института телекоммуникаций и глобального информационного пространства НАН Украины, доктора технических наук Евгения Яковлева, загрязнение преимущественно идет со стороны Горловки, Горловского химического завода. Кроме того, поднятие грунтовых вод может привести к возможным землетрясениям, что является риском для всей территории Донбасса

"То, что происходит с шахтами при неуправляемом затоплении… В целом регион в катастрофическом положении. Пока что речь о подземных водах из местных источников грунтового водоснабжения. Это колодцы, родники, глубокие скважины. Если не будут принимать никаких мер, эта территория станет нежизнеспособной, а вода – опасной для здоровья", – заверил эксперт.

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Регион действительно на грани катастрофы, согласился также заместитель директора Института водных проблем и мелиорации Национальной академии аграрных наук Михаил Яцюк. По его словам, все шахты должны быть в сухой консервации, а не в мокрой. Кроме этого, нужно постоянно откачивать воду, чего на оккупированном Донбассе сейчас никто не делает.

А тем временем вода начинает взаимодействовать с породами, особенно в глубоких шахтах, и формировать качество воды. Потом она, подымаясь на поверхность, начинает взаимодействовать с грунтовыми водами, которые являются водоносными горизонтами. И таким образом, загрязняются воды, которые являются питьевыми.

"Поскольку это неконтролируемое загрязнение, оно несет риски для здоровья населения. Эта проблема была и раньше, но тогда ее хоть как-то контролировали, удавалось минимизировать риски и предупреждать какое-то загрязнение. Сейчас из-за военных действий, многие шахты полностью бесконтрольны. Сложно даже оценить потенциальные риски", – отметил Яцюк.

Дефицит воды в оккупированном Крыму

Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После оккупации Крыма Россией в 2014 году поставку воды на полуостров прекратили.

В 2020 году ситуация с водоснабжением в Крыму достигла критического уровня из-за засухи и обмеления водохранилищ. Во многих городах и селах оккупационная власть ввела ограничения на подачу воды.

Власти Украины заявляют, что восстановление подачи воды через Северо-Крымский канал в Крым возможно только после деоккупации полуострова.

В то же время специалисты считают, что восстановить подачу воды в Крым по Северо-Крымскому каналу технически невозможно, поскольку за прошедшие годы он пришел в полную негодность.

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Автор: Денис Прядко