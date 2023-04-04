В частности, в Днепропетровской области впервые за немало лет лесники встретили благородного оленя.

В Днепропетровской области стремительно растет популяция диких животных в ласах, убегающих туда от российских обстрелов.

Как говорится в сюжете ТСН, местами количество копытных увеличилось на треть. В частности, в области впервые за немало лет лесники встретили благородного оленя. Также здесь чаще видят хищников и птиц.

Специалисты объясняют, что на Днепропетровщину звери бегут из соседних регионов, где продолжаются активные бои.

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В то же время сейчас животные активнее размножаются, потому что в Украине на время войны запрещено охотиться, посещать леса и выжигать сухостой.

"Ведутся непосредственно возле нашей области боевые действия, и животные, избегая опасности, мигрируют, некоторое время скрываются, возможно, потом дальше мигрируют в нашей области. В то же время стало меньше случаев выжигания сухостоя, и это также дало свой положительный результат", – объясняет ведущий охотовед Восточного лесного офиса Александр Олейник.

Влияние войны на экологию в Украине

По данным Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов по состоянию на февраль 2023 года, за год полномасштабной войны уже задокументировано более 2,3 тысяч преступлений против природы.

Сейчас почти 500 тыс. га украинских территорий находятся под оккупацией или в зоне боевых действий. 2,4 млн га лесов уже освобождены и нуждаются в восстановлении.

Также за год полномасштабной войны серьезно пострадала пятая часть украинского заповедного фонда. Под оккупацией находится 10 национальных природных парков, 8 заповедников и 2 биосферных заповедника. Около 600 видов фауны и 750 видов флоры оказались под угрозой уничтожения.

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